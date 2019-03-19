الشرطة النرويجية: مهاجم يطعن أربعة من العاملين بمدرسة في أوسلو

جدة - عمرو شويل اوسلو- الخليج 365:

قالت الشرطة إن مهاجما طعن بسكين مدرسا وثلاثة عاملين بمدرسة في أوسلو اليوم الثلاثاء.وأضافت الشرطة أنها اعتقلت المهاجم وأن دافعه لم يتضح على الفور.

وذكرت وكالة الأنباء النرويجية أن الجرحى الأربعة، وجميعهم يعملون بالمدرسة، نقلوا إلى المستشفى وأن إصاباتهم طفيفة.