الان تتابع الشرطة النرويجية: مهاجم يطعن أربعة من العاملين بمدرسة في أوسلو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اوسلو- الخليج 365:
قالت الشرطة إن مهاجما طعن بسكين مدرسا وثلاثة عاملين بمدرسة في أوسلو اليوم الثلاثاء.وأضافت الشرطة أنها اعتقلت المهاجم وأن دافعه لم يتضح على الفور.
وذكرت وكالة الأنباء النرويجية أن الجرحى الأربعة، وجميعهم يعملون بالمدرسة، نقلوا إلى المستشفى وأن إصاباتهم طفيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة النرويجية: مهاجم يطعن أربعة من العاملين بمدرسة في أوسلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.