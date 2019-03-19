قوات سوريا الديمقراطية: مخيم الباغوز تحت السيطرة التامة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قال مسؤول إعلامي بقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت بشكل تام على مخيم كان يتحصن فيه مقاتلو تنظيم داعش في الباغوز قرب الحدود العراقية لكن العملية لم تنته بعد.

وقال المسؤول في بيان وزع على الصحفيين إن بعض مقاتلي “داعش” ما زالوا داخل منطقة صغيرة جدا على ضفة نهر الفرات ولم يستسلموا بعد. وأضاف “لا نعلم إن كانوا سيقاومون أم لا”.