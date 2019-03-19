الان تتابع مندوبون أوروبيون يعقدون اجتماعا حول اليمن في بروكسل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بروكسل - الخليج 365:
اجتمع مندوبون أوروبيون، بمشاركة مسؤولين إيرانيين، اليوم، في المدينة البلجيكية بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، لمناقشة أوضاع اليمن، وآخر المستجدات على الصعيدين الدبلوماسي والميداني.
وطالب مندوبو أوروبا، طهران، بدعم اتفاق السويد بشأن اليمن، ووقف إطلاق النار في الحديدة، والتزام الحوثيين ببنود الاتفاق، ووقف أية خروقات قد تؤثر على مساره المتفق عليه.
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