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محمد بن زايد يجري إتصالا هاتفيا برئيسة الوزراء النيوزلندية ويعلن تضامنه

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أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا، مع رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب الحساب الرسمي لولي عهد ابوظبي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، "محمد بن زايد يعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء نيوزيلندا عن مواساته في ضحايا العمل الإرهابي وتعازيه لأسر الضحايا".

وأكد بن زايد تضامنه مع نيوزيلندا وأهمية تعزيز التعاون الدولي تجاه خطاب التعصب والكراهية والأعمال الإرهابية.

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