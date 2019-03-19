قالت الإدارة التي يقودها الأكراد بشمال سوريا إن تهديد الحكومة السورية باستعادة المنطقة التي يهيمن عليها الأكراد في شمال البلاد بالقوة إذا لم تخضع لحكم الدولة يؤكد "إصرار الحكومة السورية على سياسية القمع والعنف".
وجاء التهديد على لسان وزير الدفاع السوري في مؤتمر صحافي أمس الإثنين، بحضور نظيريه الإيراني والعراقي.
وقالت الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد والمتحالفة مع الولايات المتحدة، إن هذه التصريحات تُظهر أن دمشق تريد "التهرب من الحلول السلمية الديمقراطية" للصراع السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر أكراد سوريا يتهمون حكومة الأسد بالقمع والعنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.