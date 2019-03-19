أكراد سوريا يتهمون حكومة الأسد بالقمع والعنف

قالت الإدارة التي يقودها الأكراد بشمال سوريا إن تهديد الحكومة السورية باستعادة المنطقة التي يهيمن عليها الأكراد في شمال البلاد بالقوة إذا لم تخضع لحكم الدولة يؤكد "إصرار الحكومة السورية على سياسية القمع والعنف".

وجاء التهديد على لسان وزير الدفاع السوري في مؤتمر صحافي أمس الإثنين، بحضور نظيريه الإيراني والعراقي.

وقالت الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد والمتحالفة مع الولايات المتحدة، إن هذه التصريحات تُظهر أن دمشق تريد "التهرب من الحلول السلمية الديمقراطية" للصراع السوري.