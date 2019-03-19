قوات سوريا الديمقراطية تأسر 157 إرهابيا من أشرس عناصر داعش

أسرت قوات سوريا الديمقراطية 157 إرهابيا من أشرس إرهابيي داعش، معظمهم أجانب، في آخر جيوب التنظيم شمال شرق سوريا.

وأعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء، أن القوات لا تزال تحاصر جيب الباغوز، والذي كان يسيطر عليه تنظيم داعش الإرهابي، فيما لا تزال أعمال القتال مستمرة حتى الآن.

قوات سوريا الديمقراطية تتقدم في معركتها ضد داعش بالباغوز

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر إن العملية جرت في الباغوز ونفذتها قوات خاصة، لكنه لم يذكر متى تمت.

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وكانت قوات سوريا الديمقراطية، أعلنت الأحد، أن ما يزيد عن 60 ألفا معظمهم مدنيون، فروا من آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي شرقي البلاد، منذ بدء الهجوم النهائي للسيطرة عليه قبل أكثر من شهرين.

ونقلت القوات عشرات الآلاف، الذين فروا من أراضٍ يسيطر عليها داعش، في الأشهر الأخيرة، إلى مخيم الهول في الشمال الشرقي.

وتقول الأمم المتحدة إن المخيم يضم الآن 67 ألفا 90% منهم نساء وأطفال ويتجاوز ذلك طاقته الاستيعابية.

وبدأت الفصائل الكردية والعربية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، مطلع الشهر الجاري، هجومها على مقاتلي التنظيم المحاصرين ببلدة الباغوز بعد عمليات إجلاء استمرت أسبوعين، ثم علقت هجومها يومين إفساحاً للمجال أمام الراغبين في الخروج.