الجيش الإسرائيلي يواصل ملاحقة منفذ عملية سلفيت بالضفة الغربية

يواصل الجيش الإسرائيلي ملاحقة الفلسطيني الذي نفذ عملية أول أمس الأحد في سلفيت بالضفة الغربية، أسفرت عن مقتل جندي وحاخام إسرائيليين، وإصابة جندي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها أن ملاحقة منفذ الهجوم عمر أبو ليلى، مستمرة، وأن قوات الأمن أوقفت خلال الملاحقة 15 فلسطينياً بشبهة التورط في أنشطة إرهابية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الإثنين إجراء مسح هندسي لمنزل منفذ الهجوم تمهيداً لهدمه، وكان المشتبه به نفذ هجومين متتابعين، بالطعن وإطلاق النار، أحدهما بمفترق أرئيل، والآخر بمفترق جيتاي أفيشار.