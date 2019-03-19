مقتل 35 من طالبان في أفغانستان

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 35 من طالبان، بالإضافة إلى تدمير مخبأ كبير للأسلحة، في عمليات لقوات خاصة أفغانية، وغارات جوية على إقليم قندوز شمالي أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن مصادر عسكرية مطلعة أن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة على منطقة تشاهار داره، وقتلت 27 من عناصر طالبان، ودمرت مخبأ كبيراً للأسلحة، و38 عبوة ناسفة ذات صفائح ضغط، و40 رطلاً من المتفجرات محلية الصنع.

وذكرت أن 8 آخرين من مسلحي طالبان لقوا حتفهم في غارات جوية للدفاع عن النفس، في منطقة تشاهار داره.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم طالبان، على العمليات حتى الآن.

ويعد قندوز من الأقاليم المضطربة نسبياً في شمال أفغانستان.