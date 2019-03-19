لقاء عُماني مصري لبحث عدد من القضايا المشتركة

التقى وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، اليوم الثلاثاء، نظيره المصري، سامح شكري، والوفد المرافق له .

وبحث الجانبان خلال اللقاء، العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية بين البلدين الشقيقين.

وجاء اللقاء على هامش إجتماعات اللجنة العمانية ـ المصرية المشتركة التي بدات أمس في العاصمة العمانية مسقط، وتستمر يومين.

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يترأس الجانب العمانى فى هذه الاجتماعات يوسف بن علوى بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، فيما يترأسها عن الجانب المصرى سامح شكرى وزير الخارجية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن هذه الاجتماعات تأتى انطلاقا من العلاقات الأخوية الوطيدة بين سلطنة عمان ومصر.

وتناقش اللجنة المشتركة كل ما يتصل بتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بهدف تنميتها وتطويرها بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من البلدين الذين يمثلون مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.