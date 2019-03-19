الاحتلال الإسرائيلي يهدم مدرسة في القدس المحتلة

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مدرسةً الرازي التي كانت قيد الإنشاء في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية في المخيم إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم الملاصق لجدار الفصل العنصري وطوقت منطقة المدرسة وأعلنتها منطقة عسكرية قبل أن تهدمها جرافات تابعة للبلدية". ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات كبيرة في المنطقة المحيطة بالمدرسة، وأغلق الحاجز العسكري المؤدي إلى المخيم بضع ساعات.

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