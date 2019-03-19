ترامب يعين محامياً سفيراً لواشنطن لدى المكسيك في مرحلة حساسة

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحامي المخضرم،كريستوفر لاندو، سفيرا للولايات المتحدة في المكسيك، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيكون دوره حساسا في تمثيل الرئيس المصمم على بناء جدار بين البلدين.

وعمل كريستوفر لاندو كاتبا لقاضيين محافظين في المحكمة العليا قبل أن يصبح محاميا بارزا في قضايا الاستئناف.

ولا يتمتع كريستوفر بخبرة دبلوماسية لكنه درس أمريكا اللاتينية في جامعة هارفارد ويتكلم الإسبانية، كما أن والده جورج لاندو كان سفيرا للولايات المتحدة في تشيلي وباراجواي وفنزويلا ومن صانعي القرار السياسي الأمريكي.

وجاء ترشيح ترامب للاندو، في بيان مساء الإثنين؛ حيث يتطلب تعيينه تأكيد مجلس الشيوخ.

وليس للولايات المتحدة سفير في المكسيك منذ مايو/أيار، عندما استقالت روبرتا جيكوبسون التي عينها الرئيس السابق باراك أوباما.

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وينتهج الرئيس المكسيكي الجديد اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادون، أسلوبا هادئا مع ترامب رغم التباين الأيديولوجي الكبير بينهما.



ووافق على إبقاء المهاجرين الفارين من أمريكا الوسطى داخل المكسيك أثناء البت في طلبات لجوئهم في الولايات المتحدة، في خروج عن ممارسات تقليدية؛ سعيا لتجنب خلافات علنية مع ترامب.



وأعلن البيت الأبيض أن ترامب سيستخدم من ميزانية وزارة الدفاع مبلغ 6,1 مليارات دولار لتشييد جدار على حدود المكسيك، لكن البنتاجون أصدر بياناً أكد فيه أن وزير الدفاع هو المخول دستورياً عند إعلان حالة الطوارئ تحديد كيفية صرف الأموال المخصصة للإنشاءات العسكرية.



وأوضحت الرئاسة الأمريكية أن أكثر بقليل من نصف هذا المبلغ (3,6 مليارات دولار) سيسحب من ميزانية الإنشاءات العسكرية، في حين سيسحب القسم الآخر المتبقي (2,5 مليار دولار) من ميزانية البنتاجون المخصصة لأنشطة مكافحة المخدرات.