تركيا: اعتقال عناصر من حزب أردوغان السابق بتهمة الإرهاب

شنت الشرطة التركية أمس الاثنين في مدينة كوجالي عملية أمنية ضد حزب "السعادة"، وريث حزب "الرفاه"، حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل انشقاقه.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، اعتقال الشرطة 9 أشخاص من بينهم مرشحين من حزبي السعادة والشعوب الديموقراطي الكردي لعضوية مجلس بلدية كوجالي في الانتخابات المحلية، وذلك، بتهمة دعم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا تنظيماً إرهابياً.

واتهمت النيابة العامة المعتقلين بالترويج لحزب العمال الكردستاني في المدينة.

وتأتي الاعتقالات في صفوف حزب السعادة المنحدر من حزب الرفاه الذي أسسه نجم الدين أربكان الراحل، أستاذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد اتهام وزير الداخلية التركي سليمان سولو الحزب أمس الإثنين، بمساندة حزب الشعوب الديموقراطي الكردي.