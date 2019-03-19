ممثل غوايدو يسيطر على بعثات فنزويلية في أمريكا

قال ممثل زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في واشنطن أمس الإثنين، إنه سيطر على 3 مواقع دبلوماسية فنزويلية في الولايات المتحدة.

ودخل كارلوس فيكيو، المعين من غوايدو الذي نصب نفسه رئيساً بالوكالة، مبنيين عسكريين فنزويليين في واشنطن، وتولى المستشار غوستافو ماركانو القنصلية في نيويورك.

وقال فيكيو: "نحن نستعيد ونحمي أصول الشعب الفنزويلي لمنع النظام الغاصب من مواصلة سرقتها وتدميرها كما فعل في السنوات الـ 20 الأخيرة".

وندد وزير الخارجية خورخي أريازا الموالي للرئيس نيكولاس مادورو، بـ"الاحتلال القسري وغير الشرعي".

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ووصفت الحكومة الفنزويلية في بيان على تويتر الخطوة "بالانتهاك الخطير جداً للالتزامات الدولية للحكومة الأمريكية"، وهددت بخطوات مماثلة في فنزويلا.

وأضاف فيكيو أنه سيسيطر"في الأيام المقبلة على السفارة الفنزويلية رغم أن حساباتها مجمدة"، وقال مصدر مقرب منه إنه "يتحتم الحصول على موافقة الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة لاستخدامها".

وبدوره، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب التي اعترفت مع 50 دولة أخرى بغوايدو رئيساً انتقالياً، تدعم تلك الخطوة، وقال إنه "تطور مرحب به في علاقاتنا الثنائية مع فنزويلا، إن سياسة الولايات المتحدة هي دعم الديموقراطية في فنزويلا، والرئيس الانتقالي غوايدو والجمعية الوطنية، هي المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديموقراطياً في البلاد".

وتابع فيكيو أن الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن، الكولونيل خوسيه لويس سيلفا، سيبقى في منصبه، ومثل سيلفا مادورو حتى 26 يناير(كانون الثاني) الماضي، عندما قبل عرض غوايدو بالعفو عن العسكريين الذين يرفضون حكومة مادورو الاشتراكية.