موسكو وواشنطن تبحثان تكاليف بعثة مشتركة إلى كوكب الزهرة

أعلنت كبيرة باحثي معهد الأبحاث الفضائية الروسية لودميلا زاسوفا، المديرة المشاركة لمجموعة العمل العلمية الروسية الأميركية، التي تقوم بأبحاث علمية في إطار إنجاز مشروع "فينيرا-دي" (كوكب الزهرة – دي)، أن موسكو وواشنطن ستجريان مباحثات بشأن التكاليف المطلوبة لإنجاز المشروع الروسي الأميركي المشترك الخاص بإطلاق محطة "فينيرا – دي" المدارية.
وقالت زاسوفا اليوم الثلاثاء:"سنجري مناقشات بشأن هذه التكاليف خلال هذه المباحثات، التي ستجري بموسكو في أكتوبر المقبل".
وحسب تقديرات خبراء الفضاء الروس وخبراء وكالة "ناسا" الأميركية، فإن تنفيذ هذا المشروع سيكلف من 800 ألف دولار إلى مليون دولار.
ومن المخطط إطلاق هذا المشروع في عام 2026، حيث سيدرس مسبار "فينيرا-دي" الروسي الأمريكي سطح الزهرة ومكونات غلافه الغازي وبراكينه.
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