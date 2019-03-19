قوات سوريا الديمقراطية تعلن أسر 157 إرهابيا لدى داعش

قالت قوات سوريا الديمقراطية التى تحاصر آخر جيب تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابى بشرق سوريا اليوم الثلاثاء إنها أسرت 157 "إرهابيا من ذوى الخبرة الطويلة فى القتال" ومعظمهم مواطنون أجانب. وقال مصطفى بالى مدير المركز الإعلامى لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر إن العملية جرت فى الباغوز ونفذتها قوات خاصة. ولم يذكر متى تمت.

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