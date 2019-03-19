رئيسة وزراء نيوزيلندا تطالب بتجاهل اسم المتهم في الهجوم الإرهابي

طالبت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم الثلاثاء، بتجاهل اسم المتهم الأسترالي الذي نفذ هجوما إرهابيا على مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، وعدم الإشارة إليه.

ونقلت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" النيوزيلندية عن أردرن قولها خلال مراسم تأبين للضحايا باسم القادة السياسيين في البرلمان اليوم إن "هذا الرجل الأسترالي متهم بارتكاب أعمال وحشية سعيا للشهرة السيئة، ولهذا السبب لن تسمعوني أشير إليه بالاسم، فهو إرهابي ومجرم ومتطرف، ولن أذكر اسمه أبدا خلال حديثي".

وحثت رئيسة الوزراء النيوزيلندية الآخرين على "ذكر أسماء الذين قتلوا بدلا من ذكر اسم الرجل الذي سلب أرواحهم".

وكانت أرديرن قد تعهدت أمس الإثنين، بالكشف عن تعديلات قانون الأسلحة التي سيتم إجراؤها خلال الأيام العشرة المقبلة نظرا لأن قوانين الأسلحة في نيوزيلندا لم تتغير منذ عام 1992.