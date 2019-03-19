ماذا قال الأمير الوليد بن طلال عن المستشار تركي آل الشيخ؟ .. فيديو

أشاد رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، بالجهود التي يبذلها المستشار تركي آل الشيخ، مؤكداً أنه رجل ديناميكي وأستطاع تحقيق الكثير من الإنجازات لقطاع الرياضة السعودية .

وقال الوليد بن طللا خلال حديثه في برنامج "الصورة" الذي تبثه قناة روتانا خليجية، كل إثنين، أنه معجب بالمستشار تركي آل الشيخ، والجهود التي يبذلها في المناصب التي يتلقدها، لكنه أشار إلى أن نجاح المستشار تركي ترجع إلى قربه من صناع القرار في إشارة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان .. موضحاً أن الأمير محمد بن سلمان رجل ديناميكي وسريع في إصدار القرارات ومتابعة لتنفيذها .

ولفت الأمير الوليد بن طلال إلى أنه عندما استلم تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية الحالي، ورئيس هيئة الرياضة السعودية السابق، كانت الرياضة السعودية في "الحضيض".

وأكد أن تركي آل شيخ فعل أمورا لا يستهان بها وأهم شيئ أنه استطاع تسديد الديون للبنوك والأندية الخارجية، بالإضافة إلى دعم العديد من الأندية، فضلا عن إدخال الرياضة في المدارس أنا بعجب بيه جدا".

وقال الوليد عن علاقته بتركي آل شيخ إنه تعرف عليه منذ أقل من عامين، وعلاقته توثقت به إلى أبعد الحدود قائلا: "وكأني أعرفه من 10 سنين، لإني بحب الرجل العملي الديناميكي".