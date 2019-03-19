عمليات محافظة الأنبار تفجر ذخيرة من مخلفات داعش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد
أعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار (118 كلم غرب بغداد) أمس تفجير كميات من الذخيرة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي جنوب الفلوجة.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن قائد العمليات اللواء الركن محمود الفلاحي القول إن «قوة من مفرزة المعالجة التابعة لعمليات الأنبار وكتيبة هندسة ميدان الفرقة العاشرة فجرت 142 عبوة ناسفة وخمسة أحزمة ناسفة في مناطق البويوسف والنعيمية والبوجاسم جنوب الفلوجة».
وأوضح الفلاحي أن «تلك العبوات والأحزمة الناسفة هي من مخلفات داعش، وتم تفجيرها تحت السيطرة».
يذكر أن القوات الأمنية تواصل منذ منتصف عام 2016، عقب إعلان تحرير الفلوجة، تطهير المناطق الجنوبية منها من العبوات التي خلفها التنظيم الإرهابي، والتي غالبا ما تتسبب بقتل مواطنين.
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