خطط لتعديل قوانين حيازة الأسلحة في نيوزيلندا عقب الهجوم على مسجدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ ولنجتون

ناقشت الحكومة النيوزيلندية أمس في اجتماع الخطوات الأولى لتغيير قوانين السلاح في البلاد في أعقاب إطلاق النار الجماعي على مسجدين في كرايستشيرش.

ونقلت إذاعة «راديو نيوزيلند» عن رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن قولها «سنتطلع إلى التحرك بأسرع ما يمكن».

وقالت أردرن إنها لا تريد أن تتخذ أي إجراء لعرقلة مناقشات مجلس الوزراء.

وأضافت: «بالتأكيد، يمكنني أن أفكر في أنه سيكون هناك العديد من النيوزيلنديين الذين سوف يتساءلون الآن عن كيفية وسبب قدرة شخص في نيوزيلندا على الحصول على سلاح نصف آلي من طراز عسكري؟».

ولقي 50 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات إثر هجوم استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية الجمعة الماضي.

وتم توجيه تهمة لرجل أسترالي (28 عاما) بقتل الضحايا رميا بالرصاص في المحكمة في اليوم التالي، وسيظل قيد الحبس الاحتياطي حتى الخامس من أبريل المقبل وتقول الشرطة إنه سيواجه تهما أخرى.

وذكرت رئيسة الوزراء في وقت سابق أن المتهم كان يحمل رخصة سلاح ويبدو أنه حصل على الأسلحة التي استخدمها في الهجومين بطريقة قانونية.

وقالت أردرن «إن إحدى المشكلات التي نواجهها هي أن الأسلحة التي استخدمت في هذه القضية يبدو أنها قد تم تعديلها».

وأكدت أردرن أمس أنه تم إرسال بيان عام ينم عن تبني أفكار تفوق العرق الأبيض إلى مكتبها ويعتقد أن المتهم أرسله.

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وأضافت أن «رسالة البريد الالكتروني تضمنت بيانه العام، لكن لا توجد بالرسالة تفاصيل عن الهجومين أو حتى موقعهما في نيوزيلندا».

وفي ذلك الوقت، عكفت منصات وسائل التواصل الاجتماعي على العمل لحجب مقاطع الفيديو التي تصور الهجومين، وبثها منفذ الهجوم المصور مباشرة عبر موقع فيس بوك.

وقالت رئيسة سياسات فيس بوك في أستراليا ونيوزيلندا ميا جارليك «نواصل العمل على مدار الساعة لإزالة المحتوى المخالف باستخدام مزيج من التكنولوجيا والأفراد».

وقالت الشركة في تغريدة عبر موقع تويتر: «أزلنا 5ر1 مليون مقطع فيديو للهجوم على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الأولى، وتم حظر أكثر من 2ر1 مليون منها خلال تحميل على الموقع».

من جهته قال صاحب متجر «جن سيتي» لبيع الأسلحة النارية في نيوزيلندا، إن برينتون تارانت منفذ هجوم كرايستشيرش الإرهابي اشترى أربع قطع أسلحة نارية عبر الانترنت.

وأضاف أن تارانت اشترى أربع قطع أسلحة نارية وذخيرة من «جن سيتي»، لكنه قال إنه اشترى السلاح نصف الآلي من مكان آخر.

وتابع «لم نرصد أي شيء غير عادي بشأن حامل الترخيص».

وأشار إلى أن متجره كان يعمل وفقا للقوانين الحالية ولديه طرق للتحقق من أن العملاء لا يقومون بتخزين الأسلحة والذخيرة.

إلى ذلك، مثل شاب نيوزيلندي ( 18عاما) أمام القضاء بسبب مشاركة مقطع الفيديو الذي بثه المهاجم مباشرة خلال إطلاق النار الذي استهدف مسجدين في كرايستشيرش الجمعة الماضي، وفقا للإعلام المحلي.

وذكرت صحيفة «نيوزيلندا هيرالد» أن الشاب، الذي لا يمكن نشر اسمه بسبب حظر قضائي، مثل أمام محكمة كرايستشيرش الجزئية بتهمة مشاركة مقطع الفيديو الذي صوره المسلح وبثه مباشرة على فيس بوك وقت الهجوم ، ونشر صورة على الانترنت لأحد المسجدين المستهدفين مع عبارة «هدف تم تنفيذه» .

وأضافت أن المتهم أيضا نشر رسائل دردشة «تحرض على العنف المفرط». وتم القبض على الشاب الجمعة الماضي، ولكن الشرطة قالت إنه لم يتورط في الهجوم.