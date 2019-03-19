مسيرة للنقابات العمالية في برلين بمناسبة «يوم المساواة في الأجور»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين

دعا الاتحاد الألماني للنقابات العمالية إلى المشاركة أمس في مسيرة ببرلين في إطار فعاليات «يوم المساواة في الأجور» للمطالبة بالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء.

ويعتزم الاتحاد تنظيم المسيرة أمام بوابة «براندنبورج» التاريخية تحت شعار «الحق في المزيد».

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ومن المنتظر أن يشارك في المسيرة وزير العمل هوبرتوس هايل ووزيرة الأسرة وشؤون المرأة فرانتسيسكا جيفي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، فإن أجر المرأة قل في المتوسط عن الرجل بنسبة 21% عام 2018.

وترجع أغلب الفروق في الأجور لأسباب هيكلية، يكون السبب فيها في الغالب الأعباء الأسرية، والتي تجبر النساء في كثير من الأحيان على قبول وظائف ذات أجر متدن أو العمل بدوام جزئي أو عدم الحصول على مناصب قيادية.

وفي حال تماثل المؤهلات والمهام بين الرجل والمرأة فإن فجوة الأجور تصل أيضا إلى 6%.