ماي: لا مكان للتطرف والكراهية في مجتمعنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي عدم وجود أي مكان لأفكار جماعات اليمين المتطرف داخل المجتمع البريطاني.

وأبدت ماي في بيان رسمي استنكارها الشديد لحادثة الطعن الإرهابية التي وقعت في ضاحية ستانويل أمس الأول، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للشخص المصاب ومواساتها لأسرته وأصدقائه.

وقالت رئيسة الوزراء في بيانها «لا يوجد مكان لأفكار اليمين المتطرف المليئة بالكراهية في مجتمعنا».