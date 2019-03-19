السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس، د ب أ _ لندن
أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي عدم وجود أي مكان لأفكار جماعات اليمين المتطرف داخل المجتمع البريطاني.
وأبدت ماي في بيان رسمي استنكارها الشديد لحادثة الطعن الإرهابية التي وقعت في ضاحية ستانويل أمس الأول، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للشخص المصاب ومواساتها لأسرته وأصدقائه.
وقالت رئيسة الوزراء في بيانها «لا يوجد مكان لأفكار اليمين المتطرف المليئة بالكراهية في مجتمعنا».
كانت هذه تفاصيل خبر ماي: لا مكان للتطرف والكراهية في مجتمعنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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