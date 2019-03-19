النابلسي: المقاومة شعلة لا تنطفئ ومنارة يهتدي بها كل الأحرار

استقبل سماحة العلامة الشيخ عفيف النابلسي وفدا من هيئة دعم المقاومة الاسلامية في لبنان في مجمع السيدة الزهراء في صيدا، حيث اطلعه الوفد على الحملة التي تقوم بها الهيئة "تجهيز مجاهد" اضافة الى بعض المشاريع التي تقوم بها الهيئة.

وأكد الوفد لسماحته أن الحملة تلقى تجاوبا ًكبيراً ومهماً لدى أهلنا وشعب المقاومة الذي لا يتوانى عن دعم مقاومته في سبيل الحفاظ عليها.

بدوره اثنى النابلسي على عمل هيئة دعم المقاومة في لبنان وحثهم على المزيد من النشاط والعمل خصوصاً في ظل العقوبات المالية لكي تبقى المقاومة الشعلة التي لا تنطفئ والمنارة التي يهتدي بها كل الأحرار. وأكد سماحته ان المقاومة في لبنان هي عزة وكرامة الشعب اللبناني وهي سلمه الاهلي ولولاها لكان الاحتلال الصهيوني والارهاب التكفيري جاثما على صدور اللبنانيين يعيث في أرضهم القتل والفساد والخراب.

وقدم الوفد لسماحته درعا تكريمياً عبارة عن "رصاصة قلم / قاوم بطريقتك".