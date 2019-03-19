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كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في تاريخ 14 آذار 2019، وفي محلة البوشرية، ونتيجةً للمتابعة والرصد، تمكّنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف مروّج مخدرات يُدعى: "ش. خ." وهو لبناني من مواليد عام 1973".
وأوضحت في بلاغ، "أنّها ضبطت داخل منزله كمية من المخدرات، ميزان حسّاس وأدوات تستخدم في تقسيم هذه المواد المخدّرة"، مبيّنةً أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه".
ولفتت المديرية إلى أنّ "الموقوف أودع والمضبوط القضاء المختص، بناءً على إشارته".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في البوشرية وضبط كمية منها بحوزته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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