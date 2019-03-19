بو صعب: لم تطرح فيتوهات على الاسماء المقترحة للمجلس العسكري

اشار وزير الدفاع الياس بو صعب في تصريح تلفزيوني، الى انه "لم تطرح فيتوهات على الاسماء المقترحة للمجلس العسكري والتمهّل في اقرار البند في مجلس الوزراء كان للإجابة على إستفسارات من اكثر من جهة متعلقة بثلاثة من الأسماء، وبعد الحصول على الإجابات أبقي على البند كما هو في الجلسة المقبلة".

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