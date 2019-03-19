طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفاد مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية. كما توقعت ان يكون طقس الاربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة.
كما توقعت ان يكون طقس الخميس غائم جزئيًا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية.
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