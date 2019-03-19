تمام سلام رئيسا لامناء قدامى مدرسة برمانا العالية

تم تشكيل مجلس امناء لقدامى مدرسة برمانا العالية برئاسة الرئيس تمام سلام ونائبي الرئيس الشيخ محمد الحمراني والشيخ خالد الجفالي اضافة الى العضاء فريد مكاري خالد صعب نبيل المللا نزيه خطار ونبيل يونس .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد لمجلس ادارة قدامى المدرسة في دبي برئاسة السيد نزيه خطار

وقد تم التوافق على المضي في لم شمل قدامى المدرسة في لبنان والخارج اضافة الى تامين الدعم المعنوي والمادي اللازم للاستمرار في مسيرة الدور التربوي والتاريخي الذي تقوم به المدرسة منذ مئة وستة واربعون عاما .

وتخلل اللقاء كلمات لكل من الرئيس تمام سلام ورئيس مجلس الادارة للقدامى السيد نزيه خطار ونائب الرئيس ممثل قدامى المدرسة في منطقة الخليج الشيخ محمد الحمراني اضافة الى كلمة لرئيس المدرسة ديفيد غراي ومنسق الخليج السيد جون كراك براين .