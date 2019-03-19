توقيف 4 شاحنات محملة بالخضار السورية المهربة في ببنين العكارية

أوقفت دورية من مخابرات الجيش سائقي 4 شاحنات نقل صغيرة (بيك أب) خلال عبورهم على طريق عام بلدة ببنين، وهي محملة بالخضار السورية المهربة.
وقد تم مصادرة حمولة الشاحنات، وبوشرت التحقيقات مع السائقين الاربعة على ان يتم تحويلهم مع المضبوطات للقضاء المختص.
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