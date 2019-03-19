شركة بوينغ تعلن اتخاذ إجراءات من أجل "الضمان التام" لسلامة طائراتها

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ دينيس مويلنبرغ إن الشركة تدرك أن "أرواح الناس تعتمد على العمل الذي نؤديه" وتتخذ إجراءات من أجل "الضمان التام" لسلامة الطائرات من الطراز 737 ماكس في أعقاب حادثي تحطم.

وأضاف مويلنبرغ أن تحديثا برمجيا للطائرات 737 ماكس كانت الشركة قد بدأت فيه في أعقاب تحطم طائرة شركة ليون إير في تشرين الأول في إندونيسيا سيصدر "قريبا".

وأوضح مويلنبرغ في رسالة انه "بناء على الحقائق المستقاة من حادث رحلة شركة ليون إير 610 والبيانات المتاحة من حادث رحلة شركة الخطوط الإثيوبية 302، نتخذ إجراءات من أجل الضمان التام لسلامة الطائرات 737 ماكس".