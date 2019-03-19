خارجية روسيا: مستعدون مع إيران للإسهام بالجهود الدولية لإيجاد تفاهم متبادل بين القوى الفنزويلية

أعلن وزارة الخارجية الروسية أنّ "وزيرا الخارجية الروسية والإيرانية سيرغي لافروف ومحمد جواد ظريف بحثا في اتصال هاتفين بالوضع في فنزويلا". وأكّدت "أنّنا مستعدّون مع إيران للإسهام في جهود المجتمع الدولي لإيجاد تفاهم متبادل بين القوى الفنزويلية".

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