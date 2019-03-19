قوات سوريا الديمقراطية: القبض على 157 "إرهابيا" من ذوي الخبرة خلال عملية بالباغوز

أعلن مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية - قسد" مصطفى بالي، أنّ "القوات الخاصة أجرت عملية ضدّ "إرهابيي" تنظيم "داعش" في الباغوز". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "القوات تمكّنت من القبض على 157 "إرهابيًّا" من ذوي الخبرة، معظمهم من الرعايا الأجانب". يُذكر أنّ "قوات سوريا الديمقراطية تحاصر آخر جيب تحت سيطرة "داعش" في شرق سوريا.

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