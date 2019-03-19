مقتل 10 أشخاص جراء الفيضانات بإقليم هيرات الأفغاني

قتل 10 أشخاص على الأقل جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية في إقليم "هيرات" غربي أفغانستان. وذكر المكتب الإعلامي لحاكم الإقليم "هيرات" - في بيان له نقلته قناة "طلوع" الأفغانيةأن الفيضانات تسببت في تدمير آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية بالإضافة إلى مئات المنازل، مشيرا إلى أنه تم إرسال فريق تحقيق حكومي إلى المناطق المتضررة من أجل تقييم حجم الخسائر الناجمة عن الفيضانات.

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