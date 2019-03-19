وزيرا دفاع فرنسا وأميركا اتفقا على مواصلة التعاون في سوريا

اتفق وزيرا الدفاع الأميركي باتريك شاناهان والفرنسية فلورنس بارلي على "مواصلة التعاون في سوريا لضمان أمن واستقرار هذا البلد". وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية أنه "اتفق الوزيران شاناهان وبارلي بصفتهما شريكين في التحالف الدولي على مواصلة العمل الثنائي بين البلدين، لضمان الأمن والاستقرار شمالي سوريا". وأشارت الوزارة إلى أن "الجانبين بحثا جملة من القضايا المتعلقة بالدفاع، بما في ذلك التزام الولايات المتحدة بالقضاء على تنظيم "داعش" على المدى الطويل، واستمرار قيادتها التحالف الدولي ضده".

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