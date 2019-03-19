مقتل 7 أشخاص في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات ببنغلاديش

أعلن مسئولون فى بنغلاديش مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين بجروح، وذلك جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين جنوب شرق البلاد فى حادث مرتبط بالانتخابات. ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأميركية عن المسؤول بالشرطة المحلية مانغورول ألام قوله إن الهجوم وقع قبل ساعات بينما كان مسئولو الاقتراع والأمن عائدين من أحد مراكز الاقتراع فى منطقة رانجاماتى، مشيرا إلى أنه لم يتضح على الفور من يقف وراء هذا الهجوم.

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