سانا: الجيش السوري أحبط محاولة تسلل مجموعة مسلحة من مورك باتجاه ريف حماة الشمالي

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "وحدة من الجيش السوري أحبطت محاولة تسلّل مجموعة مسلحة من محور بلدة مورك، باتجاه النقاط العسكرية في ريف حماة الشمالي".

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