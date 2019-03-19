بولسونارو يمنح شركات أميركية حق استخدام قاعدة ببلاده لإطلاق مكّوكات فضائية

وقّع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو خلال زيارة إلى واشنطن اتّفاقاً يمنح بموجبه شركات أميركية حقّ استخدام قاعدة في بلاده مخصصة لإطلاق المكّوكات الفضائية بهدف وضع أقمار اصطناعية في المدار. وينصّ الاتفاق الذي وقّعه بولسونارو في اليوم الأول من زيارته إلى الولايات المتحدة على السماح للشركات الأميركية بأن تستخدم قاعدة ألكانترا في ولاية مارنهاو (شمال) لإطلاق صواريخ ومكوكات فضائية بقصد وضع أقمار اصطناعية تجارية في المدار.

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