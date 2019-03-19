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ترامب عيّن محاميا محافظا سفيرا لأميركا في المكسيك

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عيّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المحامي المخضرم كريستوفر لاندو، سفيرًا في المكسيك، سيكون دوره حسّاسًا في تمثيل ترامب المصمم على بناء جدار بين البلدين.

وعَمِل لاندو كاتبًا لقاضيين محافظين في المحكمة العليا، قبل أن يصبح محاميًا بارزًا في قضايا الاستئناف.

ولا يتمتع لاندو بخبرة دبلوماسية لكنّه درس أميركا اللاتينية في جامعة "هارفرد" ويتكلّم الإسبانية. ووالده جورج لاندو كان سفيرًا للولايات المتحدة الأميركية في تشيلي وباراغواي وفنزويلا، وهو من صانعي القرار السياسي الأميركي في أميركا اللاتينية.

ويتطلّب تعيين لاندو تأكيد مجلس الشيوخ. مع التذكير أنّه ليس للولايات المتحدة سفيرًا في المكسيك منذ أيار الماضي، عندما استقالت روبرتا جيكوبسون الّتي عيّنها الرئيس الأسبق باراك أوباما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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