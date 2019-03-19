"فايننشال تايمز": مؤيدو "بريكست" سيدعمون خطة ماي إذا وافقت على الاستقالة

لفتت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير بعنوان "مؤيدو الخروج سيدعمون خطة رئيسة الوزراء إذا وافقت على الاستقالة"، إلى أنّ "كبار زملاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أبلغوها أنّ عليها أن تضع جدولًا زمنيًّا للاستقالة، إذا كانت تأمل في إقناع أعضاء البرلمان من "حزب المحافظين" المؤيّدين للخروج من الاتحاد الأوروبي، بخطتها".

وبيّنت أنّه "وردت تقارير عن أنّ مسؤول الانضباط في "حزب المحافظين" جوليان سميث، أبلغ ماي أنّ بعض مؤيّدي الخروج من بين أعضاء الحزب سيصوّتون لصالح خطتها للخروج، إذا كانوا متأكّدين من أنّها لن تبقى لتقود الحزب في جولة جديدة من التفاوض مع الاتحاد الأوروبي".

وذكّرت الصحيفة بأنّ "ماي كانت قد قالت إنّها لن تقود "حزب المحافظين" في الانتخابات العامة المقبلة الّتي من المقرّر إجراؤها عام 2022، ولكنّها لم تعط أيّ مؤشّر عن التاريخ الّذي قد تستقيل فيه من منصبها".