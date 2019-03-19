أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه سيبقى في منصبه الوزاري إلى أن يكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن عليه الرحيل.
واستبعد أي شكوك بشأن احتمال تنحيته عن منصبه في المستقبل القريب، في إشارة واضحة إلى ما حدث مع سلفه ريكس تيلرسون والذي أقصاه ترامب عن منصبه بتغريدة على موقع المدونات المصغرة وكان ذلك في آذار عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: سأبقى في منصبي الوزاري حتى يغرد ترامب بتنحيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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