أرسلان: لا لقاء مع جنبلاط إلا عند الرئيس عون وبرعايته الكاملة وحضوره

شدّد رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، على "أنّني أصرُ وأؤكّد على ما التزمتُ به مع رئيس الجمهورية ميشال عون بأنّ لا لقاء مع رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط إلّا عنده وبحضوره، طالما أنّ "وليد بك" هو من بادر ووضع هذا الأمر بعهدة الرئيس عون".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لذلك، لا يجوز وليس مقبولًا إلّا أن يكون برعاية كاملة للرئيس وبحضوره". ولفت إلى أنّ "بموضوع القدّاس السبت، فسيكون لنا كلام آخر في حينه، بعد أن يتمّ لقائي مع الحليف والصديق وزير الخارجية جبران باسيل".