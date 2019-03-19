الامن الكويتي يعتقل رجل أعمال سوري ومعاونَيه اللبنانيَين بتهمة الإنتماء لحزب الله

اعتقلت قوات الأمن الكويتية رجل الأعمال السوري المقيم مازن الترزي و4 من معاونيه في مقر مجلة "الهدف" التي يديرها في الكويت.

وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية أن "اقتحام المجلة من قبل رجال المباحث استغرق 3 ساعات، وأنه تمت مصادرة أجهزة الكمبيوتر وكاميرات المجلة والهواتف الخاصة بالترزي الذي يلقب بـ"رجل بشار الأسد"، قبل أن يخرج مكبل اليدين".

وأشارت المعومات الى أن "الاتهامات التي اعتقل بموجبها الترزي، تتعلق بتبييض أموال لجهات خارجية، بالإضافة إلى طباعة منشورات من دون تراخيص".

وتم اعتقال سكرتيرة مازن الترزي ومعاونين لبنانيين له، بتهمة الانتماء لـ"حزب الله" والتخابر معه.

يذكر أن الترزي من كبار رجال الأعمال السوريين الذين يدعمون الحكومة السورية والرئيس السوري بشار الأسد، وكثيرا ما يحرص على التبرع للحكومة، كما شارك في تظاهرات بالولايات المتحدة أمام البيت الأبيض دعما للحكومة السورية.