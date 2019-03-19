أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
هبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بين قرش و7 قروش في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 6 بنوك أخرى.
وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.
وانخفض سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك التعمير والإسكان إلى 17.29 جنيه للشراء، و17.39 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار في بنك البركة، قرشا واحدا، إلى 17.34 جنيه للشراء، و17.44 جنيه للبيع.
وانخفض سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي 5 قروش عند الشراء ليسجل 17.35 جنيه، و7 قروش عند البيع ليسجل 17.38 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.
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