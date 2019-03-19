مهندس هندي يعود إلى البلاد بعدما اختطفته طالبان في باكستان العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي/كابول - (د ب أ):

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن أحد المهندسين الهنود السبعة الذين اختطفتهم طالبان في أفغانستان العام الماضي قد عاد إلى الهند.

وكان قد تم اختطاف الهنود السبعة من سيارتهم أثناء التنقل بها في إقليم باغلان المضطرب شمالي أفغانستان في 6 مايو 2018.

وقالت الوزارة في بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين :"نحن ممتنون لحكومة أفغانستان لما قدمته من دعم لضمان إطلاق سراح المواطن الهندي وإعادته إلى وطنه".

وأضافت الوزارة :"نواصل العمل عن كثب مع حكومة أفغانستان من أجل العودة الآمنة والمبكرة للمواطنين الهنود الستة الباقين".

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ولم تقدم الوزارة المزيد من التفاصيل حول الظروف التي تم فيها إطلاق سراح المهندس.

وكان الهنود ،وجميعهم مهندسون كهربائيون، يعملون في مشروع يتعلق ببناء محطة كهرباء فرعية في المنطقة.

وتعد الهند من بين البلدان الرائدة في جهود إعادة الإعمار في أفغانستان التي دمرتها الحرب، حيث يبلغ حجم برنامج المساعدات الإنمائية الخاص بها نحو 3 مليارات دولار.

وأفاد الإعلام المحلي بأن أكثر من 1700 مهندس وخبير فني هندي يعملون في جميع أنحاء أفغانستان في مشروعات كبيرة للبنية التحتية.