أردوغان: لولا عملياتنا في سوريا لاحتل الإرهابيون حدودنا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب أ):

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حدود بلاده الجنوبية كانت ستخضع بالكامل "لاحتلال الإرهابيين" لولا عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" اللتين قادتهما تركيا شمالي سوريا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عن أردوغان القول، في مقابلة تليفزيونية الليلة الماضية، في الذكرى السنوية الأولى لـ"تحرير" منطقة عفرين السورية، إنهم "سعداء حيال تحقيق الوعد والبرنامج والخطة التي قاموا بتحديدها من أجل عفرين التي شهدت نضالًا عظيمًا للغاية من قبل الجنود الأتراك ومقاتلي الجيش السوري الحر".

وقال إن المسلحين الأكراد، الذين كانوا يسيطرون على عفرين، قد حفروا أنفاقًا كبيرة تحت الأرض فيها، وأنه "لو لم نغلق الممر الإرهابي (شمالي سوريا) وننفذ حملة لقطعه من عفرين وجرابلس، لكانت حدودنا الجنوبية محتلة بالكامل من قبل الإرهابيين اليوم".

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وشدّد على أن "تركيا ستواجه المشاكل في أي لحظة إذا لم تعلن المنطقة الآمنة في حدودها الجنوبية"، إلا أنه ذكر أنه في حال تنفيذ عملية عسكرية مشتركة في تلك المنطقة مع قوات التحالف الدولية، فإن ذلك سيضمن الأمن.

وتطرق الرئيس التركي إلى العملية المشتركة التي انطلقت صباح أمس بالتعاون مع إيران ضد عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني على حدود البلدين، وقال :"تعلمون أن تنظيم بيجاك هو الوجه الإيراني لتنظيم بي كا كا، وهو موجود منذ فترة طويلة على الحدود التركية-الإيرانية، وبقدر انزعاجنا من بي كا كا فالإيرانيون منزعجون من بيجاك".

وتابع "بالطبع تحدثنا بشأن شن عملية مشتركة ضد هؤلاء، وحمدًا لله نفذت هذه العملية يوم الاثنين، وسنواصل مثل هذه العمليات مستقبلًا، فعزمنا في هذا الأمر سيؤثر على أشياء كثيرة بشكل مختلف".