البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.23%، إلى مستوى 14876 نقطة، في بداية تعاملات الثلاثاء. وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.28% بنهاية تعاملات أمس الاثنين عند مستوى 14911 نقطة، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

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