"الصحة العالمية": مصر تتجه لاختفاء الأنيميا بين أطفالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور علاء حشيش، ممثل منظمة الصحة العالمية في اطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تطعيم طلاب المدارس الابتدائية ضد "الديدان المعوية"، دعم المنظمة الكامل للمبادرات الصحية التي تطلقها مصر مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "حشيش"، في تصريحات صحفية على هامش إطلاق المرحلة الثانية من الحملة، انها ستسهم قي تقليل وخفض نسب إصابة أطفال مصر بالديدان المعوية، وهو ما تدعمه المنظمة بشدة.

ولفت إلى أن المبادرات الصحية المصرية تدفع نحو اختفاء الأنيميا بين الأطفال المصريين، ورفع المستوى الصحي لهم بصفة عامة.

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وأطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس، اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم 28 مارس الحالي في 11 محافظة.

تستهدف المرحلة الثانية من الحملة تجريع 4 ملايين و73 ألف طالب وطالبة بعقار "المبندازول 500 مجم".

وشاركت الوزيرة في إطلاق الحملة من مدرسة القصر العيني الابتدائية الرسمية للغات، مؤكدة أن العقار عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وهو آمن وفعال وليس له أى أثار جانبية.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية: القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء.