صدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المتظاهرين الغاضبين بتصريحات جديدة له اليوم، الاثنين، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية على لسانه.
وتعهد “بوتفليقة” في رسالة وجهها لمواطنيه بتنظيم مؤتمر وطني جامع بشكل مستعجل، في رد رسمي على مطالب الحراك المناهض لاستمرار حكمه، وهو ما يعني رفضه التنحي من خلال تقديم استقالته، وعدم الترشح لعهدة خامسة استجابة لمطالب الشارع الجزائري.
وحسب الوكالة الرسمية قال بوتفليقة إن الجزائر ستغير نظامها السياسي، وأضاف أن تغيير الدستور سيفتح الباب أمام اختيار رئيس جديد.
كما أعلن الرئيس الجزائري أن الندوة الوطنية ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطراف.
ونقلت قناة النهار عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قوله اليوم الاثنين إنه سيتم قريبا عقد “ندوة وطنية جامعة” لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، ونقلت القناة عنه قوله إن هذه الندوة ستتخذ “قرارات حاسمة”.
كانت هذه تفاصيل خبر في رسالة جديدة للجزائرين ..عبد العزيز بوتفليقة يصدم شعبه و يرفض التنحي عن طريق الاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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