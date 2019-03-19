مصرع 10 أشخاص جراء الفيضانات بإقليم "هيرات" الأفغاني

لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية في إقليم "هيرات" غربي أفغانستان.



وذكر المكتب الإعلامي لحاكم الإقليم "هيرات" - في بيان له نقلته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء - أن الفيضانات تسببت في تدمير

آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية بالإضافة إلى مئات المنازل، مشيرا إلى أنه تم إرسال فريق تحقيق حكومي إلى المناطق المتضررة من أجل تقييم حجم الخسائر الناجمة عن الفيضانات.