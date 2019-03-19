لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية في إقليم "هيرات" غربي أفغانستان.
وذكر المكتب الإعلامي لحاكم الإقليم "هيرات" - في بيان له نقلته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء - أن الفيضانات تسببت في تدمير
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 10 أشخاص جراء الفيضانات بإقليم "هيرات" الأفغاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.