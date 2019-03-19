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مصرع 10 أشخاص جراء الفيضانات بإقليم "هيرات" الأفغاني

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لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية في إقليم "هيرات" غربي أفغانستان.


وذكر المكتب الإعلامي لحاكم الإقليم "هيرات" - في بيان له نقلته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء - أن الفيضانات تسببت في تدمير

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آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية بالإضافة إلى مئات المنازل، مشيرا إلى أنه تم إرسال فريق تحقيق حكومي إلى المناطق المتضررة من أجل تقييم حجم الخسائر الناجمة عن الفيضانات.
 
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