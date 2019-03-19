مقتل 35 مسلحا من طالبان في عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية

قالت مصادر عسكرية مطلعة، إن ما لا يقل عن 35 مسلحًا من حركة طالبان قد قتلوا خلال عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية وغارات جوية استهدفت إقليم قندوز شمال أفغانستان.

وأضافت المصادر، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء

(خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة في منطقة تشاهار داره في قندوز أسفرت عن مقتل 27 مسلحًا.وذكرت المصادر أنه تم تدميرمخبأ كبير للأسلحة و38 لوحة ضغط محملة بالمتفجرات و40 رطلًا من المتفجرات بدائية الصنع، مشيرة إلى أن 8 مسلحين قتلوا خلال عدد من الغارات الجوية التي تم شنها واستهدفت منطقة تشاهار داره.ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية من بينها طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.