اخبار العالم

مقتل 35 مسلحا من طالبان في عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قالت مصادر عسكرية مطلعة، إن ما لا يقل عن 35 مسلحًا من حركة طالبان قد قتلوا خلال عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية وغارات جوية استهدفت إقليم قندوز شمال أفغانستان.
وأضافت المصادر، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء

(خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة في منطقة تشاهار داره في قندوز أسفرت عن مقتل 27 مسلحًا.
وذكرت المصادر أنه تم تدمير
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
مخبأ كبير للأسلحة و38 لوحة ضغط محملة بالمتفجرات و40 رطلًا من المتفجرات بدائية الصنع، مشيرة إلى أن 8 مسلحين قتلوا خلال عدد من الغارات الجوية التي تم شنها واستهدفت منطقة تشاهار داره.
ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية من بينها طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 35 مسلحا من طالبان في عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى