مقتل 35 مسلحا من طالبان في عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية

قالت مصادر عسكرية مطلعة، إن ما لا يقل عن 35 مسلحًا من حركة طالبان قد قتلوا خلال عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية وغارات جوية استهدفت إقليم قندوز شمال أفغانستان.
وأضافت المصادر، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء
وذكرت المصادر أنه تم تدمير
ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية من بينها طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.
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