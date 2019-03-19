إثيوبيا تحصل على بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

قال مصدران مطلعان على تطور الأحداث، بالتحقيقات الخاصة بسقوط طائرة إثيوبية الأسبوع الماضي، إن المحققين عادوا من باريس إلى أديس أبابا بعد أن اطلعوا على بيانات الصندوقين الأسودين لطائرة الخطوط الجويةالإثيوبية المنكوبة.
وقال أحد المصدرين طالبا عدم نشر اسمه، إن البيانات المأخوذة من مسجل أصوات قمرة القيادة ومن مسجل بيانات الرحلة متاحة الآن في
وأسفر حادث الطائرة، وهي من طراز بوينج 737 ماكس 8، عن مقتل 157 شخصا هم كل من كانوا على متنها ودفع جهات الرقابة على الطيران إلى حظر طيران هذا النوع من الطائرات، إلى حين توافر مزيد من المعلومات من التحقيق.
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