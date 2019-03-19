مصرع وإصابة 248 شخصا في فيضانات إقليم "بابوا" بإندونيسيا

أعلن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا سوتوبو بورو نوجروهو، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت إقليم "بابوا" الواقع شرق البلاد مؤخرا إلى 89 صريعا و159 مصابا.
وقال نوجروهو - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي
ورجح المسئول الإندونيسي ارتفاع عدد القتلى والمصابين، وذلك بسبب عدم الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة حتى الآن، كما أشار إلى أن أكثر من 4 آلاف شخص يتواجدون حاليا في مراكز إيواء مؤقتة.
يذكر أن منطقة "سينتاني" القريبة من العاصمة الإقليمية "جايابورا" قد تعرضت لأمطار غزيرة مفاجئة مما تسبب في حدوث فيضانات عارمة.
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